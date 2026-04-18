La cantante nota per il suo successo ha ripreso i rapporti con la giornalista, con cui aveva avuto tensioni e incomprensioni che avevano portato a una puntata mai trasmessa. Ora, dopo mesi di silenzio, si è presentata nuovamente per un’intervista, segnando un cambiamento rispetto al passato. La loro riappacificazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, restando al centro delle conversazioni nel mondo dello spettacolo.

Dopo tensioni, incomprensioni e una puntata mai andata in onda, arriva il colpo di scena che pochi si aspettavano: una delle protagoniste più discusse torna proprio lì dove tutto si era incrinato. Nel mondo tagliente di Belve, le seconde possibilità non sono scontate, ma a quanto pare il tempo ha rimesso insieme i pezzi. E stavolta il faccia a faccia promette scintille. ma con un clima completamente diverso. Belve, pace fatta per Francesca Fagnani e Elettra Lamborghini. Secondo le ultime indiscrezioni, Elettra Lamborghini sarà tra le prossime ospiti del programma condotto da Francesca Fagnani. Per il pubblico sarà la prima volta ufficiale sul celebre sgabello, anche se in realtà un precedente c’è già stato: nel 2022, infatti, la cantante aveva registrato un’intervista mai trasmessa.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belve, famosa cantante ha fatto pace con Francesca Fagnani e ora torna a farsi intervistare: ecco chi è

BELVE CON LA MEMORIA CORTA #francescafagnani #belve #fagnani #micaelaramazzotti

Notizie correlate

Torna Belve, Francesca Fagnani ospita una star internazionale amatissima in Italia: ecco chi èNuove puntate in arrivo per Belve: tra le protagoniste delle prime interviste di Francesca Fagnani ci sarà anche un’icona dello spettacolo...

Leggi anche: «Belve è morto, fa schifo, Francesca Fagnani si è trasformata in Maria De Filippi»: durissimo attacco, ecco chi l’ha detto

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Elettra Lamborghini torna a Belve: pace fatta con Francesca Fagnani dopo il caso del 2022; Elettra Lamborghini torna ospite a Belve, nel 2022 l'intervista fu bloccata per la mancata liberatoria; Belve, doppio colpo di scena: Elettra Lamborghini torna dopo l’intervista sospesa. E Fagnani ‘assume’ un vip (che l’ha stregata); Amanda Lear svela il suo passato tra gelosie, Bowie e Mitterrand: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente.

Francesca Fagnani, un collega la attacca dopo Belve: Quello che ha fatto non mi è piaciutoOspite a La Vita in Diretta, Fabio Canino ha colto l'occasione per criticare alcuni atteggiamenti di Francesca Fagnani a Belve. donnaglamour.it

Si sentiva figa, non mi ha fatto ridere: bufera su Francesca Fagnani dopo l'intervista a Chiofalo. L'attacco del volto RaiDurante l'ultima puntata di Belve (quella andata in onda martedì scorso), tra gli ospiti è arrivato anche Francesco Chiofalo, detto ‘Lenticchio’. Influencer seguito da quasi 2 milioni di follower, ex ... today.it

Nella terza puntata di #Belve Francesca Fagnani intervisterà Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. Martedì alle 21:30 su Rai 2 x.com

POV: Sei Francesca Fagnani durante l’intervista a Lenticchio facebook