Una famiglia vive nel bosco, e la madre, Catherine, è stata ospite di Domenica In. Durante l'intervista, ha affermato che alcune informazioni circolate sono errate, ma ha evitato di entrare nei dettagli. La donna ha dichiarato di non poter parlare in modo più approfondito riguardo alla situazione, lasciando intendere che ci siano limitazioni o motivi di riservatezza. La conversazione si è concentrata su alcuni aspetti della vita familiare, senza fornire ulteriori chiarimenti.

In una lunga intervista Catherine Birmingham, mamma della famiglia nel bosco, ha raccontato di come è arrivata in Italia e della scelta di vivere a Palmoli immersa nella natura. Inoltre, ha raccontato come ha conosciuto e sposato suo marito Nathan Trevallion e di come era serena la loro vita prima che scoppiasse il loro caso. In merito ad eventuali errori fatti, Catherine ha ribadito di non aver sbagliato nulla. Quando le è stato chiesto dell’homeschooling e dei vaccini, ha spiegato “Ci sono diverse informazioni non corrette sul nostro caso, ma purtroppo non posso parlare della nostra situazione in questo momento”. In merito ai figli, ha detto che li vuole “liberare” e che desiderano tornare a casa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, mamma Catherine a Domenica In: "Diverse informazioni non corrette, ma non posso parlare"

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Famiglia nel bosco, lo psichiatra: «Catherine non informata del ricovero della figlia»

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