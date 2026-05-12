Famiglia nel bosco i giudici | Mamma Catherine non può tornare nella casa-famiglia
Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha confermato l’allontanamento della madre dalla casa-famiglia di Vasto, dove si trovano da più di sei mesi con i suoi tre figli. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia contro l’ordinanza emessa il 6 marzo scorso. La decisione riguarda la permanenza della donna nella struttura protetta e la possibilità di un suo ritorno.
Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della famiglia del bosco, contro l’ordinanza del 6 marzo scorso che ha disposto l’allontanamento della mamma dalla struttura protetta di Vasto, dove i tre figli e la donna sono ospitati ormai da oltre sei mesi. Secondo quanto si apprende, i giudici, chiamati ad esprimersi dalla corte d’Appello che aveva ritenuto il reclamo «improcedibile», hanno rigettato l’istanza su tutti i punti, confermando dunque l’allontanamento della donna. Lo stesso Tribunale, nell’ordinanza del 6 marzo, aveva chiesto che anche i bimbi venissero trasferiti in un’altra struttura, salvo poi confermare la permanenza dei minori nella stessa casa famiglia seppur senza la mamma.🔗 Leggi su Open.online
Disposto l'allontanamento dei bimbi dalla famiglia che vive nel bosco - Ore 14 del 21/11/2025
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