Famiglia nel bosco l' intervista di Nathan su Rete 4 | Catherine è pronta a collaborare per il bene dei nostri figli

Durante un’intervista su Rete 4, un padre ha affermato che la moglie, Catherine, è sempre stata lucida e ora è disposta a collaborare per il bene dei figli. Ha descritto Catherine come una persona piena di amore, sia come madre sia come partner. La famiglia si trova nel bosco, e il padre ha sottolineato la volontà di lavorare insieme per il benessere dei figli. Non sono stati forniti dettagli su altri aspetti della situazione.

«Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima. La abbraccio forte e le dico che la amo». E' un passaggio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Famiglia nel bosco, il lavoro della madre Catherine in rete - Stori italiane 23/12/2025

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