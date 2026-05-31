Falsi diplomi di formazione in Medicina generale ottenuti in Romania | 3 dottori veneti condannati

Da ilgazzettino.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre medici veneti sono stati condannati per aver ottenuto falsi diplomi di formazione in Medicina generale in Romania. L'Azienda Zero ha scoperto le irregolarità controllando i titoli e le qualifiche dei medici coinvolti, utilizzati per le graduatorie e le assegnazioni di incarichi. La verifica dei documenti ha portato alla condanna degli individui coinvolti, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari o sulle pene applicate.

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PADOVA - Se n’è accorta Azienda Zero, andando a scandagliare i titoli e le qualifiche presentate da ogni singolo medico al fine di stabilire le graduatorie e le assegnazioni degli ambulatori. E dopo aver storto il naso perché qualcosa non andava nei loro curricula, li ha denunciati. L’ultimo capitolo di una vicenda che ruota attorno a falsi corsi di formazione in Medicina, è stato scritto nei giorni scorsi quando il giudice Sara Catani del tribunale monocratico di Padova ha accolto le richieste del pubblico ministero Benedetto Roberti: tre medici sono stati condannati ciascuno a 8 mesi di reclusione mentre l’intermediario che li ha aiutati nel raggiro sarà costretto a fare i conti con una pena di 1 anno e 4 mesi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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