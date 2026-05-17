Falsi diplomi a Bolzano | revocati gli arresti domiciliari per Sirchia

A Bolzano sono stati revocati gli arresti domiciliari a una persona coinvolta in un caso di falsificazione di diplomi. Secondo quanto emerso, i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono stati ottenuti attraverso diplomi falsi. Sono state identificate alcune figure professionali coinvolte nel sistema di pagamenti illegali, che avrebbero facilitato l’assegnazione di contratti tramite documenti contraffatti. Le indagini continuano per approfondire il ruolo di ciascun soggetto nel procedimento illecito.

? Punti chiave Come sono stati ottenuti i contratti fissi con i diplomi falsi?. Chi sono i professionisti coinvolti nel sistema dei pagamenti illegali?. Quanto costava esattamente ogni certificazione linguistica contraffatta?. Perché l'ex guardia giurata è accusata anche di tentata estorsione?.? In Breve Circa quaranta persone hanno richiesto certificazioni linguistiche contraffatte tramite il sistema.. L'Asl di Bolzano ha licenziato 22 dipendenti coinvolti nel sistema dei falsi.. L'ottenimento dei diplomi falsi richiedeva pagamenti di circa quattromila euro.. L'avvocato Vincenzo Tranchina difende Sirchia dalle accuse di falso e tentata estorsione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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