Da gennaio è attiva nella sede definitiva di Orciano la struttura territoriale dei dottori di medicina generale, conosciuta come modulo Aft (aggregazione funzionale territoriale). La sede provvisoria, situata in viale Evangelisti, aveva ospitato l’iniziativa fino ad ora. La nuova sede permette di portare avanti le attività di aggregazione tra i medici di medicina generale nella zona.

Il modulo Aft (aggregazione funzionale territoriale dei medici di medicina generale ) di Mondavio, partito a gennaio nella sede provvisoria di Orciano (in viale Evangelisti) è ora operativo nella sua location definitiva. Si tratta dei locali dell’Ast di via corso Roma 36, nel centro mondaviese, oggetto negli ultimi mesi di un necessario restyling. Il quale ha dato vita, al primo piano (raggiungibile anche con un ascensore), a tre ambulatori e a una comoda sala d’attesa con annessi servizi igienici. I medici di medicina generale coinvolti sono la dottoressa Brilli di Monte Porzio, la dottoressa Macci di Mondavio, la dottoressa Moschini di Orcano e il dottor Testa di Mondavio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Operativa la struttura territoriale dei dottori di medicina generale

Ad Arona operativa la casa di Comunità. Sorge all'interno dell'ex ospedale

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