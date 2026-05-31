Fabrizia De Vita talento e determinazione

Una concorrente di 17 anni sta partecipando a Miss Mondo Italia. È la numero 34 e si distingue per eleganza e personalità. La ragazza ha un sorriso naturale e idee chiare sul suo futuro. L’esperienza la vede coinvolta con entusiasmo, mettendosi in gioco durante la competizione.

Ha appena 17 anni, un sorriso autentico e idee molto chiare sul proprio futuro. Fabrizia De Vita, concorrente numero 34, sta vivendo con entusiasmo l’esperienza di Miss Mondo Italia, distinguendosi per eleganza, personalità e voglia di mettersi in gioco. Studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico “Pitagora”, Fabrizia rappresenta il volto di una generazione che guarda al domani con ambizione e consapevolezza. Accanto alla passione per il mondo della moda e degli eventi, coltiva infatti un importante progetto professionale: diventare genetista. Un obiettivo che testimonia il suo interesse per la scienza, la ricerca e l’innovazione, settori nei quali sogna un giorno di poter contribuire con il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Donne in musica: talento e determinazione”, l'Ensemble alla sala della CaritàDa dicembre 2025 a maggio 2026, presso lo Studio teologico della Basilica del Santo e nella Sala della Carità in via Francesco, si terrà la rassegna...

Leggi anche: "Donne in musica: talento e determinazione", tutto il programma della rassegna 2026