Fabrizia De Vita talento e determinazione

Da ilblogdigio.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una concorrente di 17 anni sta partecipando a Miss Mondo Italia. È la numero 34 e si distingue per eleganza e personalità. La ragazza ha un sorriso naturale e idee chiare sul suo futuro. L’esperienza la vede coinvolta con entusiasmo, mettendosi in gioco durante la competizione.

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Ha appena 17 anni, un sorriso autentico e idee molto chiare sul proprio futuro. Fabrizia De Vita, concorrente numero 34, sta vivendo con entusiasmo l’esperienza di Miss Mondo Italia, distinguendosi per eleganza, personalità e voglia di mettersi in gioco. Studentessa del terzo anno del Liceo Scientifico “Pitagora”, Fabrizia rappresenta il volto di una generazione che guarda al domani con ambizione e consapevolezza. Accanto alla passione per il mondo della moda e degli eventi, coltiva infatti un importante progetto professionale: diventare genetista. Un obiettivo che testimonia il suo interesse per la scienza, la ricerca e l’innovazione, settori nei quali sogna un giorno di poter contribuire con il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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