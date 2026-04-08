Donne in musica | talento e determinazione l' Ensemble alla sala della Carità

Da dicembre 2025 a maggio 2026, presso lo Studio teologico della Basilica del Santo e nella Sala della Carità in via Francesco, si terrà la rassegna “Donne in musica: talento e determinazione”. L'iniziativa prevede una serie di concerti che mettono in evidenza le performance di artiste femminili, con l'obiettivo di valorizzare le loro capacità e il loro impegno nel mondo musicale. L'evento si svolge in diversi spazi della città e coinvolge varie interpreti.

Il progetto “Donne in musica: talento e determinazione” è una rassegna di concerti in programma da dicembre 2025 a maggio 2026 nello Studio teologico della Basilica del Santo e nella Sala della Carità in via Francesco. L’idea del progetto è quella di realizzare eventi musicali che rispecchino ciò. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"Donne in musica: talento e determinazione", tutto il programma della rassegna 2026Dal 29 marzo al 23 maggio tre appuntamenti tra il Santo e la Scuola della Carità, con concerti dedicati a Clara Schumann, musiche inedite e Rebecca...

Donne in musica: talento e determinazione, il concerto allo Studio Teologico del SantoDomenica 18 gennaio 2026 ore 17 Studio Teologico della Basilica del Santo, PadovaProtagonisti:Paolo Zampini: flautoPrimo Oliva: pianoforteProgramma:...

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Le donne nella musica non vogliono più chiedere permesso. Dal palco è ora di andare nelle stanze dei bottoniC’è una frase che resta addosso dopo aver letto l’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore per Alley Oop: le donne nella musica non vogliono più chiedere permesso. Non per salire su un palco, non per ... quotidiano.net

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Presentato il Festival delle migrazioni, più del 50% di #migranti sono donne. Serve che la Ue cambi politica e la smetta con i respingimenti @_Migrantes x.com