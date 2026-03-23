Donne in musica | talento e determinazione tutto il programma della rassegna 2026

Dal 29 marzo al 23 maggio tre appuntamenti tra il Santo e la Scuola della Carità, con concerti dedicati a Clara Schumann, musiche inedite e Rebecca Clarke Nuovo ciclo di appuntamenti di Donne in musica: talento e determinazione. L'edizione 2026 della rassegna è organizzata dall'Associazione Maluma Takete, con il contributo dell'assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Domenica 29 marzo, ore 17Studio teologico del Santo, piazza del Santo 1 - PadovaDedicato a Clara SchumannMaddalena Murari, pianoforte Domenica 12 aprile, ore 17Scuola della carità, via San Francesco 61 - PadovaInediteLendvay Ensemble (Jozef Lendvay,... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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