Fabregas svela | Inter? Si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente Nico Paz è cresciuto tantissimo

Cesc Fabregas ha dichiarato di non aver mai commentato le voci riguardanti un possibile trasferimento all'Inter, anche se si è parlato molto della questione. Ha inoltre sottolineato il progresso di Nico Paz, affermando che il giocatore è cresciuto molto nel suo percorso. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta a domande sul futuro e sui progressi dei compagni di squadra.

Fabregas: «Inter? Si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente. Nico Paz è cresciuto tantissimo». Le sue dichiarazioni. L’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport per celebrare la storica prima qualificazione del club lombardo alla Champions League. Tra i temi affrontati anche gli accostamenti alla panchina dell’ Inter circolati al termine della scorsa stagione, un argomento che aveva alimentato più di una voce sul futuro del tecnico spagnolo. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno INTER – «Ero tornato da Londra e mi ricordo quando parlò il presidente Suwarso: è una cosa successa l’anno scorso, si è parlato tanto ma io non ho mai detto niente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione. Sul Real Madrid e su Messi…»Il trequartista del Como, Nico Paz, ha rilasciato dichiarazioni sulla sua stagione, specificando di non aver avuto contatti con l’Inter.

Temi più discussi: Fabregas accusa l'Inter: Messaggi a Nico Paz per un anno, ma non giocherà lì. Zanetti porti rispetto; Como, missione Nico Paz: assalto al Real Madrid per il sì; Fabregas sogna la Champions League e blinda Nico Paz, 'niente Inter'; Fabregas: 'Nico Paz non andrà all'Inter, Zanetti porti rispetto'.

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