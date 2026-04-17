Nico Paz svela | Nessun contatto con l’Inter Fabregas il fattore più importante della nostra stagione Sul Real Madrid e su Messi…

Il trequartista del Como, Nico Paz, ha rilasciato dichiarazioni sulla sua stagione, specificando di non aver avuto contatti con l’Inter. Ha inoltre evidenziato il ruolo di Fabregas come elemento chiave per la squadra in questa annata. Riguardo alle voci di mercato che lo collegano a club di alta classifica, Paz ha confermato il suo impegno a raggiungere obiettivi importanti con il suo attuale club.

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