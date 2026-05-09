Una donna ha raccontato di aver passato una notte insonne dopo aver visto in televisione una persona legata a un episodio criminale. Le sue parole esprimono un forte dolore nel ricordare le dichiarazioni di un imputato, sottolineando l’impatto emotivo che le sue parole hanno avuto su di lei. La testimonianza si inserisce nel contesto di un processo in corso, dove si discutono le responsabilità legate a un episodio violento.

Bologna, 9 maggio 2026 – “Solo a vederlo non ho dormito per tutta la notte”. Ogni parola uscita dalla bocca dei Savi è un dolore, una coltellata. Malgrado questo, Annamaria Stefanini, oggi 78 anni, non si è persa un processo, un’intervista. Perché per la mamma di Otello, ammazzato al Pilastro a 22 anni, l’unico obiettivo è la verità. “Niente potrà restituirmi mio figlio, niente potrà lenire un dolore che non si può immaginare, che solo chi ha perso un figlio può provare. Ma la verità io la devo sapere”, dice. Nell’intervista a ’Belve Crime’ il leader della Uno Bianca ha sostenuto di aver reagito al fuoco il 3 ottobre 1987. L’ex poliziotta ferita: "Falso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, la mamma di Otello Stefanini: “A vedere Savi in tv ho perso il sonno”

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