Durante il GP d’Italia al Mugello, il pilota ha concluso la gara al quinto posto. Nonostante abbia dato il massimo, ha espresso rammarico per la partenza, considerandola negativa. La corsa è stata valida per il settimo appuntamento del Motomondiale 2026. La gara si è svolta sul circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e il pubblico presente. Nessuna informazione è stata fornita su altri dettagli della competizione o sulle posizioni successive.

Fabio Di Giannantonio si è dovuto accontentare della quinta moneta in occasione della gara lunga valida per il GP d’Italia, settimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP andato in scena questo fine settimana presso il mitico circuito del Mugello. Precisamente il centauro in forza alla Pertamina Enduro VR46 Racing ha dovuto cedere il passo alle due Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, rispettivamente primo e secondo, oltre che alla Ducati di Francesco Bagnaia e alla Trackhouse di Ai Ogura. Una volta arrivato in mixed zone, il nativo di Roma ha commentato quanto fatto: “ Siamo partiti bene, il problema è che quando siamo saliti sullo scollino mi sono ritrovato tra una KTM e Aldeguer, ho chiuso il gas e ho perso le posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “Peccato per la partenza, ho dato il massimo”

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