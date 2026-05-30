Un ragazzo di 15 anni è deceduto in una piscina a Finale Ligure a causa di un malore. Era in vacanza con la sua squadra di calcio. Non ci sono stati tentativi di rianimazione che abbiano evitato il decesso. La vittima faceva parte di un gruppo sportivo della provincia di Cuneo. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Tragedia in una piscina di Calvisio, frazione di Finale Ligure, dove un ragazzo di 15 anni è morto a causa di un malore. Il giovane si trovava in vacanza insieme ai suoi compagni di squadra dell’Asd Olimpic Saluzzo. Mentre faceva il bagno, ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Inutile l’intervento degli operatori sanitari del 118. Quindicenne muore in piscina a Finale Ligure Allarme lanciato dai compagni di squadra Il messaggio dell’Asd Olimpic Saluzzo Quindicenne muore in piscina a Finale Ligure Il giovane è morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio. Il 15enne si trovava insieme ad altri compagni della sua squadra di calcio, l’Asd Olimpic Saluzzo, nella piscina del centro sportivo Eurosporting di Calvisio, una frazione di Finale Ligure (Savona). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tragedia a Finale Ligure, 15enne muore in piscina per un malore: era in vacanza con la squadra di calcio

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