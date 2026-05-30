Savona malore dopo il bagno in piscina | 15enne muore a Finale Ligure

Da tgcom24.mediaset.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver avuto un malore in piscina a Finale Ligure. Originario di Saluzzo, si trovava in Liguria con la sua squadra di calcio per un allenamento. Dopo aver fatto il bagno, si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del decesso.

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Tragedia in un camping di Finale Ligure nel savonese: un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina. E' successo nel pomeriggio: il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 e automedica, nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo il ragazzo è deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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