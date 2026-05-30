Savona malore dopo il bagno in piscina | 15enne muore a Finale Ligure

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver avuto un malore in piscina a Finale Ligure. Originario di Saluzzo, si trovava in Liguria con la sua squadra di calcio per un allenamento. Dopo aver fatto il bagno, si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause del decesso.