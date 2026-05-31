f1 arriva il provvedimento fia per fermare il motore mercedes

Dal 1° giugno la FIA cambia le modalità di misurazione del rapporto di compressione dei motori, passando dalla temperatura ambiente ai 130 gradi dell’olio per chiarire i dubbi sulla Mercedes. Mercedes trema? Da domani scattano i controlli a caldo sul motore. La polemica, scoppiata a causa della complessa interpretazione del regolamento 2026 da parte dei tecnici di Brixworth, ha animato questa prima parte di Mondiale. Cosa è successo? La Mercedes W17, e le scuderie con la sua power-unit, adotta un micro-condotto che collega la camera di combustione a una seconda piccola cavità, permettendo di variare il rapporto di compressione da 16:1 a 18:1. Fino a oggi, le verifiche della FIA si sono svolte a temperatura ambiente, confermando la piena regolarità della vettura. 🔗 Leggi su Sportface.it

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