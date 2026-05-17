F1 2027 | il nuovo motore FIA potrebbe penalizzare Mercedes
Nel 2027, la Formula 1 introdurrà un nuovo motore regolamentato dalla FIA, con un rapporto di ripartizione dei costi fissato al 60:40. Questa decisione interessa direttamente la progettazione dei telai e le strategie delle scuderie. La FIA ha scelto di applicare queste regole in modo da limitare i costi e promuovere la competizione, ma la tecnologia Mercedes sembra essere particolarmente influenzata da questa scelta. La modifica normativa potrebbe cambiare gli equilibri tra le squadre in vista della prossima stagione.
? Domande chiave Come influirà il nuovo rapporto 60:40 sulla progettazione dei telai?. Perché la decisione della FIA colpisce proprio la tecnologia Mercedes?. Quali problemi tecnici comporterà l'aumento del consumo di carburante?. Chi riuscirà a gestire lo shock progettativo entro il 2027?.? In Breve Distribuzione potenza 60:40 tra motore termico ed elettrico per il 2027.. Riduzione potenza elettrica di 50kW con incremento analogo del motore termico.. Analista Naomi Schiff evidenzia rischi di vanificazione progressi tecnici Mercedes.. Nuove celle di carburante richiedono modifiche strutturali al telaio e pesi.. La FIA ha confermato il passaggio a una distribuzione di potenza 60:40 tra motore termico ed elettrico per il 2027, una decisione tecnica che minaccia di penalizzare Mercedes e stravolgere i programmi di sviluppo dei costruttori. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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