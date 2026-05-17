F1 2027 | il nuovo motore FIA potrebbe penalizzare Mercedes

Nel 2027, la Formula 1 introdurrà un nuovo motore regolamentato dalla FIA, con un rapporto di ripartizione dei costi fissato al 60:40. Questa decisione interessa direttamente la progettazione dei telai e le strategie delle scuderie. La FIA ha scelto di applicare queste regole in modo da limitare i costi e promuovere la competizione, ma la tecnologia Mercedes sembra essere particolarmente influenzata da questa scelta. La modifica normativa potrebbe cambiare gli equilibri tra le squadre in vista della prossima stagione.

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