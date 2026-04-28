Nella stagione di Formula 1 del 2026, la FIA ha adottato il sistema ADUO, un nuovo regolamento volto a ridurre le differenze di potenza tra i motori. Secondo le norme, se il motore di una squadra presenta un deficit superiore al 2% rispetto al motore di riferimento, sarà possibile effettuare aggiornamenti extra. Questa misura mira a limitare i monopoli e a promuovere una maggiore parità tra le scuderie in gara.

? Cosa sapere La FIA introduce il sistema ADUO per correggere i divari di potenza dei motori 2026.. Il regolamento permette aggiornamenti extra a Ferrari se il deficit supera il 2% rispetto al benchmark.. La FIA ha introdotto il sistema ADUO per correggere i divari di potenza nei motori 2026, una mossa che mette in moto una tensione politica tra Mercedes e Ferrari dopo le prime tre gare del campionato. Il nuovo regolamento tecnico punta a scardinare il rischio di monopoli tecnologici che hanno caratterizzato stagioni passate, come il lungo periodo di dominio della Mercedes tra il 2014 e il 2021. Il meccanismo, denominato Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO), non è un aiuto automatico ma un sistema basato su parametri prestazionali rigorosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: arriva l’ADUO, la mossa FIA per fermare i monopoli

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