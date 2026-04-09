Durante un intervento televisivo, un esponente politico ha dichiarato che gli aerei F-35 effettuano atterraggi e decolli dall’aeroporto di Sigonella per operazioni militari, senza che il governo abbia reso pubbliche queste informazioni. La critica si concentra sul fatto che tali attività non siano state comunicate ufficialmente dalle autorità competenti. La discussione si è concentrata sulle modalità di comunicazione riguardanti le operazioni militari condotte con questi velivoli.

In un’intervista televisiva, Giuseppe Conte ha accusato il governo di consentire agli aerei F35 di atterrare e partire dalla base di Sigonella. Le dichiarazioni, non supportate da prove pubbliche, riaprono la discussione sull’uso delle basi italiane e sul ruolo del Paese nel conflitto in Medio Oriente. Il governo, attraverso il ministro Crosetto, ha sempre smentito missioni offensive. La verità sugli F-35 La dichiarazione è stata rilasciata durante l’intervista di Giuseppe Conte a “Piazzapulita” giovedì 9 aprile. Il leader del Movimento 5 Stelle ha lanciato accuse pesanti sul possibile utilizzo delle basi militari italiane in operazioni legate a scenari internazionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Conte e la rivelazione sugli F-35 che atterrano e partono da Sigonella, accusa al governo: "Non lo dicono"

Sigonella: M5S accusa il governo di nascondere la veritàParlamentari del Movimento 5 Stelle accusano il governo di nascondere la verità sull’uso della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti.

Conte accusa il governo sulle spese della Difesa. FdI lo zittisce: “L’obiettivo del 2% confermato da lui premier. Mister spreco, l’onestà dove l’hai lasciata?”Certo che ce ne vuole di coraggio… Ma Conte che si mette a fare i conti della domestica al governo in carica evidentemente ne ha vendere.

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Giuseppe Conte. . La mia intervista con Corrado Formigli a "Piazza Pulita" - facebook.com facebook

#piazzapulita Guerra in Iran, Conte: "Non lo dicono, ma il governo consente agli F-35 di atterrare e ripartire da Sigonella". x.com