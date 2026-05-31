Il direttore sportivo della MotoGP ha annunciato che si sta lavorando su misure di sicurezza, concentrandosi sulla partenza e sugli indicatori. La comunicazione è stata fatta durante un evento al circuito del Mugello, sede della prossima gara. L’obiettivo è migliorare gli aspetti relativi alla partenza e ai sistemi di monitoraggio, senza dettagli specifici sui provvedimenti in corso.

dall’inviato SCARPERIA (Firenze) Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGp, figlio del patron del Mondiale, Ezpeleta, sceglie il circuito del Mugello per avviare l’operazione sicurezza. Idee chiare, progetti già avviati e un obiettivo essenziale e decisivo: rendere le corse in moto un appuntamento con lo spettacolo e mettere sotto controllo le situazioni critiche che lo circondano. Il campionato 2026 è cominciato con troppi rischi (vedi, gli ultimi in ordine di tempo, i botti di Le Mans e di Barcellona) ed è già l’ora di inventarsi qualcosa. Ezpeleta, la questione sicurezza ha bisogno di risposte immediate: le avete? "Stiamo lavorando su quattro punti che riteniamo molto importanti sul tema sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ezpeleta e la missione sicurezza: "Al lavoro su partenza e indicatori"

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