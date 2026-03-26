Caporalato e sicurezza sul lavoro missione casertana per la commissione parlamentare d' inchiesta

Una commissione parlamentare di inchiesta si trova a Caserta per un’indagine sulle condizioni di lavoro nel territorio. La missione, guidata dal senatore Tino Magni, si concentra sul tema del caporalato, dello sfruttamento e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La visita fa parte di un approfondimento più ampio svolto in diverse zone del paese.

Lunedì la visita al Centro Fernandes, martedì l'incontro con rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine in prefettura Missione casertana per la “Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, presieduta dal senatore Tino Magni. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Referendum giustizia, affluenza flop nel casertano: 10% in meno rispetto alla media nazionale. Trionfa il 'No' col 59% . 🔗 Leggi su Casertanews.it

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