Il Fenerbahçe ha offerto 15 milioni di euro per ingaggiare l’allenatore. Due candidati al ruolo di presidente spingono per questa operazione. La decisione finale dipenderà dalle elezioni del club, previste a breve. L’allenatore ha ricevuto diverse proposte, ma l’accordo resta in bilico. La trattativa si concentra sull’aspetto economico e sulle tempistiche di firma. La scelta del nuovo management influenzerà l’esito della trattativa.

? Punti chiave Chi sono i due candidati che spingono per l'operazione?. Come influenzeranno le elezioni del club sulla firma di Conte?. Perché il Fenerbahce ha bisogno di un simbolo come l'italiano?. Quali sono le alternative di Conte se l'offerta turca fallisce?.? In Breve Conte chiede 5 milioni di bonus per il titolo nazionale turco.. Aziz Yildirim e Hakan Safi gestiscono i contatti per il club.. Le trattative dipendono dalle elezioni presidenziali interne al Fenerbahce.. L'allenatore lascerà il Napoli in estate dopo la fine del rapporto.. Fenerbahce punta su Conte: richieste da 15 milioni per il rilancio turco. Antonio Conte ha fissato le condizioni per un possibile trasferimento in Turchia, chiedendo al Fenerbahce un ingaggio minimo di 15 milioni di euro più un bonus di 5 milioni per il titolo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fenerbahce, Conte punta ai 15 milioni: la richiesta per il rilancio

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