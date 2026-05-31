Ex Ilva Taranto incendio sull’escavatore | operaio scappa e riporta fratture multiple
Un incendio si è verificato su un escavatore all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Durante l’incendio, un operaio che si trovava sul mezzo è riuscito a scappare, ma ha riportato fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre persone coinvolte e l’area è stata messa sotto controllo.
(Adnkronos) – Un operaio dell'ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d'Italia, è rimasto ferito questa notte verso le 3,30 nello stabilimento siderurgico, precisamente nel settore Gestione rottami ferrosi di Acciaieria 2, riportando, secondo prime informazioni, fratture multiple a seguito della caduta da un escavatore interessato da un principio di incendio avvenuta mentre l'uomo cercava di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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