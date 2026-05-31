Ex Ilva Taranto incendio sull’escavatore | operaio scappa e riporta fratture multiple

Notizia in breve

Un incendio si è verificato su un escavatore all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Durante l’incendio, un operaio che si trovava sul mezzo è riuscito a scappare, ma ha riportato fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono altre persone coinvolte e l’area è stata messa sotto controllo.