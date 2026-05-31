ex albergo riviera condanne confermate

La terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato le condanne relative all’ex Albergo Riviera. I giudici hanno respinto il ricorso presentato dagli avvocati coinvolti, confermando le sentenze di condanna già emesse in secondo grado. La decisione riguarda presunti illeciti commessi nell’ambito della gestione della struttura alberghiera. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario che coinvolge vari imputati. La Cassazione ha stabilito che le accuse e le pene sono da ritenersi valide e definitive.

La terza sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati difensori dell’immobiliarista Vittorio Tosi e del notaio Chiara Scardovi contro la sentenza pronunciata il 14 marzo 2025 dalla corte d’appello di Bologna con la quale erano stati assolti gli acquirenti degli appartamenti dell’ex albergo Riviera (foto) di via Del Porto, a Cesenatico (in primo grado erano stati condannati) e aveva confermato la condanna dei principali imputati, ma riducendo la pena: due mesi di arresto e 24.000 euro di ammenda per Tosi, difeso dagli avvocati Giuditta Carullo e Nicola Mazzacuva, e dieci giorni di arresto e 10.329 euro di ammenda per Scardovi, difesa dall’avvocato Marco Martines (condanne per lottizzazione abusiva coperte dalla sospensione condizionale). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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