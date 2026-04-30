Gangster di un' organizzazione criminale internazionale arrestato in un albergo della riviera

Venerdì 24 aprile, gli agenti della Squadra mobile di Ravenna, con il supporto della divisione Interpol, hanno arrestato un uomo di 40 anni, cittadino montenegrino, in un albergo sulla riviera. La persona era ricercata per il suo legame con un'organizzazione criminale internazionale. L’arresto è avvenuto durante un'operazione condotta in collaborazione tra le forze italiane e internazionali. L’individuo è stato portato in questura e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Ravenna, in collaborazione con la divisione Interpol della direzione centrale della polizia criminale, hanno arrestato un cittadino montenegrino di 40 anni, ricercato per appartenenza a un’organizzazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Letzte Generation sotto inchiesta: possibile accusa di organizzazione criminale Leggi anche: La stretta tedesca: Ultima generazione alla sbarra con l’accusa di «appartenenza a un’organizzazione criminale» Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gangster di un'organizzazione criminale internazionale arrestato in un albergo della riviera; Mafia a Milano e in Lombardia, in un libro ottant’anni di storia dai primi boss all’inchiesta Hydra; La super cocaina, i boss, il pizzaiolo e l'avvocata: nell'inchiesta spuntano due nomi pesanti; Impressioni su The Immortal Man, l'atto conclusivo della saga Peaky Blinders. Questi 5 gangster movie sono perfetti dall'inizio alla fine5 film di gangster praticamente perfetti, specie a livello di approfondimento dei personaggi, svolte di trama e struttura narrativa ... cinema.everyeye.it Emily Blunt parla del nuovo film di gangster hawaiani di Martin Scorsese: L'ultima storia di mafia americanaUn intreccio di potere, identità e memoria storica si prepara a prendere forma sotto lo sguardo di Scorsese, maestro del cinema gangster. Emily Blunt lo definisce l'ultima grande storia mafiosa ... movieplayer.it Il capolavoro di Francis Ford Coppola ha riscritto le regole del gangster movie, ma forse non è l’opera che ha raccontato meglio la mafia nella sua forma più cruda, seducente e autodistruttiva - facebook.com facebook