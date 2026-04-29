Duplice omicidio di camorra confermate tre condanne e un' assoluzione

Da casertanews.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato tre condanne e una assoluzione nel procedimento riguardante il duplice omicidio di due persone avvenuto in un contesto legato alla camorra. Il processo coinvolge Corrado De Luca e i membri della famiglia Moronese, tra cui Sandro, Agostino e Raffaelina Nespoli. La vicenda riguarda l’uccisione di Sebastiano Caterino e del nipote Umberto De.

Tre condanne ed un'assoluzione. E' quanto stabilito dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nel processo a carico di Corrado De Luca, e della famiglia Moronese - Sandro, Agostino e Raffaelina Nespoli - nel processo d'Appello per il duplice omicidio di Sebastiano Caterino e del nipote Umberto De.🔗 Leggi su Casertanews.it

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