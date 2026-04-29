Duplice omicidio di camorra confermate tre condanne e un' assoluzione

La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato tre condanne e una assoluzione nel procedimento riguardante il duplice omicidio di due persone avvenuto in un contesto legato alla camorra. Il processo coinvolge Corrado De Luca e i membri della famiglia Moronese, tra cui Sandro, Agostino e Raffaelina Nespoli. La vicenda riguarda l’uccisione di Sebastiano Caterino e del nipote Umberto De.

Tre condanne ed un'assoluzione. E' quanto stabilito dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli nel processo a carico di Corrado De Luca, e della famiglia Moronese - Sandro, Agostino e Raffaelina Nespoli - nel processo d'Appello per il duplice omicidio di Sebastiano Caterino e del nipote Umberto De.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Omicidio di Giulio Giaccio, condanne a 30 anni confermate in Appello: “Ma non fu camorra”Giulio Giaccio venne ucciso nel 2000 per uno scambio di persona: credevano fosse un "Salvatore", presunto amante della sorella di un affiliato al... Omicidio a Balestrate: condanne confermate per l’omicidio di Francesco BacchiUn giovane di vent’anni, Francesco Bacchi, è morto in un’intera rissa davanti a una discoteca a Balestrate, in provincia di Palermo, il 14 gennaio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Delitto Siervo, salvo il ras Favella; Uccise il genero e la nuora a Sant’Antimo, ergastolo definitivo per Raffaele Caiazzo; Mattarella chiede approfondimenti urgenti a Nordio sulla grazia concessa a Nicole Minetti; POZZUOLI| Duplice omicidio a Toiano nel 1997: ergastolo definitivo per Faccia Abbuffata. Omicidio di camorra, testimoni minacciati con la pistola roventeIl movente, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe legato a contrasti per il controllo delle attività di spaccio ... ilfattovesuviano.it Dopo le autopsie sulle vittime del duplice omicidio di Covo, le salme restituite alle famiglie per la cremazione secondo il rito sikh - facebook.com facebook Duplice omicidio di Covo, dopo le autopsie arrivato il nulla osta ai funerali x.com