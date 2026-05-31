Il pilota gallese ha vinto il Rally del Giappone, ottenendo così la seconda vittoria della stagione e il 50° podio in carriera. La Toyota ha conquistato le prime quattro posizioni, con Ogier e Pajari sul podio. La gara si è svolta davanti al pubblico locale, e le posizioni sono rimaste in mano alla casa giapponese.

Il gallese conquista la seconda vittoria stagionale e il 50° podio in carriera. Sul podio anche Ogier e Pajari, mentre Toyota monopolizza le prime quattro posizioni davanti al pubblico di casa. Elfyn Evans si conferma protagonista del Mondiale Rally 2026 conquistando il Rally del Giappone, settimo appuntamento stagionale del WRC. Il pilota gallese della Toyota GR Yaris ha preso il comando della gara già nelle prime fasi e non ha più lasciato la leadership fino alla conclusione delle 20 prove speciali disputate sulle strade asfaltate delle prefetture di Aichi e Gifu. Alle spalle di Evans ha chiuso il compagno di squadra Sébastien Ogier, vincitore dell’edizione precedente, staccato di 12,8 secondi. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Evans domina il Rally del Giappone: Toyota cala il poker e allunga nel Mondiale WRC

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