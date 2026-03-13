Al termine della seconda giornata del Safari Rally Kenya 2026, Toyota si mantiene in testa nella classifica generale, con Ogier ed Evans che si posizionano ai primi posti, puntando alla leadership di Solberg. Questa gara, terzo appuntamento del Mondiale WRC, si svolge nel territorio keniano, dove le vetture della casa giapponese hanno dominato finora. La competizione prosegue con le ultime prove in programma.

È un vero e proprio dominio quello messo in atto dalla Toyota al termine della seconda giornata ufficiale del Safari Rally Kenya 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale WRC dopo le tappe di Montecarlo e Svezia. Quando siamo sostanzialmente a metà dell’evento, sono addirittura quattro le GR Yaris Rally1 in vetta alla classifica soprattutto grazie ai risultati ottenuti nelle due speciali andate in scena ieri sul fango. Lo svedese Oliver Solberg conserva la leadership della graduatoria dopo aver fatto il vuoto nel day-1, ma gli rimane un solo secondo di vantaggio sul francese Sebastien Ogier anche a causa del tempo perso per una foratura alla posteriore destra rimediata durante la PS8 ‘Kengen Geothermal 2’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rally, dominio Toyota in Kenya. Ogier ed Evans mettono nel mirino la leadership di Solberg

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