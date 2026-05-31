elfyn evans vince il rally del giappone e allunga in classifica generale

Elfyn Evans ha vinto il Rally del Giappone, settimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il pilota britannico del team Toyota ha concluso la gara con un vantaggio di 12 secondi sull’avversario più vicino. La sua vittoria gli permette di allungare in classifica generale, consolidando la posizione di leader. La gara si è disputata su strade misto asfalto e terra, con Evans che ha mantenuto un ritmo costante durante l’ultima giornata.

Elfyn Evans si è aggiudicato il Rally del Giappone settimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. Il pilota britannico del team Toyota ha gestito nel migliore dei modi l’ultima giornata di gare chiudendo con un margine di 12.8 secondi su Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) quindi terzo in finlandese Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 51.4. Quarta posizione per il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:03, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 2:34 davanti al collega di marchio Thierry Neuville sesto a 3:13. Settimo il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20) a 4:44. LA GARA . La giornata in terra nipponica si è aperta con la PS15 Nukata 1 con il successo di Oliver Solberg con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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