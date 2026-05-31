evan bros giornata difficile debise chiude ottavo

Notizia in breve

Evan Bros ha concluso la giornata di sabato in ottava posizione, segnando una prestazione al di sotto delle aspettative. La squadra ha affrontato difficoltà legate alle alte temperature al Motorland di Aragon, che hanno influenzato le prestazioni in pista. La giornata si è rivelata complicata per il team, con risultati meno soddisfacenti rispetto alle speranze iniziali. Nessun dettaglio sulle cause specifiche delle difficoltà, ma l’ottavo posto rappresenta comunque un risultato deludente rispetto alle attese.