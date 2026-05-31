Evan Bros giornata difficile Debise chiude ottavo
Evan Bros ha concluso la giornata di sabato in ottava posizione, segnando una prestazione al di sotto delle aspettative. La squadra ha affrontato difficoltà legate alle alte temperature al Motorland di Aragon, che hanno influenzato le prestazioni in pista. La giornata si è rivelata complicata per il team, con risultati meno soddisfacenti rispetto alle speranze iniziali. Nessun dettaglio sulle cause specifiche delle difficoltà, ma l’ottavo posto rappresenta comunque un risultato deludente rispetto alle attese.
Non è il sabato che si sognava in Evan Bros, anche se qualche preoccupazione per le alte temperature al Motorland di Aragon c’erano. Infatti, Valentin Debise, il francese del team ravennate, in sella alla cinese ZXMOTO piazza un gran colpo col secondo tempo in Superpole, a pochi millesimi dal capoclassifica Arenas, ma in gara1 fatica decisamente sul circuito spagnolo. Subito sopravanzato da Arenas e Garcia, lotta a lungo col riminese Alessandro Zaccone che poi finisce per vincere, togliendo ad Arenas 5 punti: l’iberico deve accontentarsi, si fa per dire, del secondo posto: con i 20 punti sale così a 186 contro i 155 di Debise, ottavo alla fine, scavalcato anche dall’altro riminese Matteo Ferrari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
GP del Giappone 2026, Red Bull limita i danni: Verstappen chiude ottavo, Hadjar dodicesimoIl Gran Premio del Giappone 2026 si è concluso con una gara difficile per la Red Bull, che ha visto il pilota principale chiudere in ottava posizione...
Ultima giornata di Serie B: le combinazioni per l’ottavo posto, l’ultimo che vale i playoffNell’ultima giornata di Serie B si decidono le ultime posizioni per i playoff, con diverse squadre che si contendono l’ottavo posto.
Si parla di: Evan Bros, giornata difficile. Debise chiude ottavo.
Evan Bros, giornata difficile. Debise chiude ottavoNon è il sabato che si sognava in Evan Bros, anche se qualche preoccupazione per le alte temperature al Motorland di Aragon c’erano. Infatti, Valentin Debise, il francese del team ravennate, in sella ... sport.quotidiano.net
SuperBike. Evan Bros sposa ZxMoto. Primi test in AustraliaLa lunga attesa sta per finire. Nella notte italiana inizia il Mondiale SuperBike dall’altra parte del mondo, sull’iconico tracciato australiano di Phillip Island, e la squadra ravennate Evan Bros, il ... ilrestodelcarlino.it