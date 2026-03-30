Il Gran Premio del Giappone 2026 si è concluso con una gara difficile per la Red Bull, che ha visto il pilota principale chiudere in ottava posizione e il secondo in dodicesima. La giornata ha fornito più dati tecnici che soddisfazioni di classifica, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra durante l’evento.

Il Gran Premio del Giappone 2026 consegna alla Red Bull una domenica complessa, utile più per raccogliere indicazioni tecniche che per celebrare il risultato finale. A Suzuka, Max Verstappen ha chiuso all’ottavo posto dopo essere partito undicesimo, mentre Isack Hadjar ha terminato dodicesimo al termine di una gara resa difficile da limiti di passo e problemi nella gestione dell’energia. Per Verstappen, la corsa giapponese è stata un esercizio di massimizzazione del possibile. L’olandese è riuscito a partire meglio rispetto ad altri momenti del weekend, recuperando posizioni e riportandosi in zona punti con una gara concreta e priva di errori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - GP del Giappone 2026, Red Bull limita i danni: Verstappen chiude ottavo, Hadjar dodicesimo

Articoli correlati

Red Bull prova a reagire in Cina: Verstappen e Hadjar limitano i danni dopo un sabato complicatoIl sabato del Gran Premio di Cina 2026 ha mostrato una Red Bull in difficoltà, ma anche capace di trovare una reazione importante nel corso della...

Verstappen fuori: Red Bull crolla al giro 46 del GP CinaLa Red Bull vive un momento di profonda difficoltà nel Gran Premio della Cina, dove la monoposto di Max Verstappen è stata costretta al ritiro al...

Una selezione di notizie su Red Bull

Temi più discussi: Ecco la livrea speciale di VCARB per il GP del Giappone 2026; F1, orari GP Giappone 2026: dove vedere la gara in TV e in streaming; Formula 1 2026, GP del Giappone: orari tv e diretta streaming; F1, Per me è inguidabile: l'allarme di Max Verstappen gela la Red Bull a Suzuka.

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfrutta la Safety Car e va in testa al Mondiale! Leclerc dà spettacoloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 9.02 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. oasport.it

Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: Antonelli trionfa a Suzuka! Leclerc sul podio, Hamilton fuori dalla top-5Calato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 53 giri ... oasport.it

Come riporta Viaplay con Christijan Albers, è in programma una cena tra Max Verstappen e Stefano Domenicali. L’obiettivo del CEO della F1 sarà quello di convincere il 4 volte campione del mondo della Red Bull a restare nel Circus e scongiurare le ipotesi d - facebook.com facebook