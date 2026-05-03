Nell’ultima giornata di Serie B si decidono le ultime posizioni per i playoff, con diverse squadre che si contendono l’ottavo posto. La corsa per accedere ai turni finali si concentra su alcune formazioni che devono ancora conquistare i punti necessari per garantirsi un posto tra le migliori otto. Le partite di questa giornata forniranno gli esiti definitivi, determinando chi potrà proseguire e chi dovrà attendere l’anno prossimo.

Della lotta per la promozione diretta tra Frosinone e Monza abbiamo già scritto, qui ci occupiamo di quella per l’ottavo posto nella classifica di Serie B, l’ultimo contendibile per andare ai playoff che sono già garantiti per la perdente tra le due citate all’inizio e poi per Palermo, Juve Stabia, Catanzaro e Modena. La sesta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ultima giornata di Serie B: le combinazioni per l’ottavo posto, l’ultimo che vale i playoff

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