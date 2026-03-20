Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino | l’allerta del Ministero della salute

Eurospin ha deciso di ritirare immediatamente dal mercato un lotto di Mousse con salmone dopo aver ricevuto un allerta dal Ministero della salute. Il richiamo riguarda un prodotto specifico, segnalato per il sospetto di presenza di batteri che possono produrre tossine botuliniche. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi.

Eurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati EurospinIl Ministero della Salute ha richiamato le crocchette per cani Radames da 10 kg, prodotte da Gheda Mangimi e vendute da Eurospin. Allarme chimico nelle crocchette per cani Eurospin: “Livelli di aflatossina superiori ai limiti”. Ecco il lotto ritirato dal Ministero della SaluteIl Ministero della Salute ha richiamato il prodotto della Radames, nel pacco da 10 chili e con lotto 5286, per i livelli di aflatossina superiori al... Contenuti utili per approfondire Ministero della Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareIl Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di chiodi di garofano a marchio Don Jerez di Eurospin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo ancora una ... ilfattoalimentare.it La vendita da EurospinIl motivo del ritiro è la presenza di aflatossina B1 una sostanza tossica e cancerogena, regolata da limiti di legge molto stringenti presente in misura superiore ai limiti di legge. L’aflatossina B1 ... ilfattoalimentare.it