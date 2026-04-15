Lidl richiama salmone affumicato per rischio Listeria | l'avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un salmone affumicato venduto nei supermercati, disposto dal produttore stesso. La motivazione riguarda un possibile rischio di presenza di Listeria Monocytogenes nel prodotto. Il richiamo è stato effettuato per prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. Nessuna informazione è stata comunicata sulla data di scadenza o sui lotti coinvolti.

Il richiamo dai supermercati del salmone affumicato è stato disposto dalla stesso produttore a causa di una possibile presenza di Listeria Monocytogenes nel prodotto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Salame richiamato per rischio Listeria, l’avviso del Ministero della SaluteIl Ministero della Salute e la catena di supermercati Pam Panorama segnalano il richiamo precauzionale di un lotto di Salame nostrano con aglio da... Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della saluteEurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Allerta metalli pesanti: richiamati pesce spada e posate da tavola. Lidl, richiamato salmone affumicato con pistacchio: rischio ListeriaRichiamato un lotto di salmone affumicato norvegese con pistacchio Deluxe Lidl per la possibile presenza di Listeria monocytogenes ... ilfattoalimentare.it Salmone Norvegese affumicato richiamato dal commercio per possibile presenza di Listeria: Non mangiateloIl richiamo riguarda il Salmone Norvegese Affumicato Kv Nordic commercializzato da Eurofood Spa. L’allerta è per presenza di Listeria m., patogeno che causa la listeriosi. Accedi a contenuti speciali, ... fanpage.it