Oggi, domenica 31 maggio, si svolge l'ultima giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2026. La competizione si tiene in diretta televisiva e online, con orari e programma disponibili. Le atlete italiane partecipano alle gare in questa fase conclusiva, che comprende le finali delle diverse specialità. La giornata vedrà anche le ultime esibizioni delle squadre e individualiste in gara, con le prove trasmesse in streaming e sui canali televisivi dedicati.

Oggi domenica 31 maggio va in scena la quinta e ultima giornata degli Europei 2026 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale si conclude a Varna (Bulgaria) con la disputa delle Finali di Specialità, eventi che non trovano spazio alle Olimpiadi ma che da tradizione chiudono gli eventi internazionali dedicati esclusivamente a questa disciplina. Si preannuncia grande spettacolo, in palio quattro titoli per le individualiste e due scettri per i gruppi. L’Italia punterà a sognare in grande con Sofia Raffaeli e Tara Dragas: la fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale nel concorso generale, andrà a caccia del podio tra cerchio, clavette e nastro; la promettente friulana ha tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio con la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (31 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

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