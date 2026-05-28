Oggi giovedì 28 maggio va in scena la seconda giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove scoccherà l’ora del debutto delle seniores. Dopo un avvio riservato esclusivamente alle juniores, infatti, scenderanno in pedana le individualiste, impegnata nella prima parte delle qualificazioni: le atlete si cimenteranno con cerchio e palla, le prime otto qualificate staccheranno il pass per le finali di specialità. Appuntamento a partire dalle ore 08.00 per più di nove ore ininterrotte di gare, che naturalmente incideranno anche sull’ammissione all’atto conclusivo sul giro completo (i punteggi verranno sommati a quelli che verranno ottenuti domani tra clavette e nastro). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (28 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

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Mercoledì - 13/05 - Parte 3 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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