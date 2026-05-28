Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv 28 maggio | orari programma streaming italiane in gara
Oggi si svolge a Varna, in Bulgaria, la seconda giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2027. La competizione prosegue con il debutto delle squadre seniores.
Oggi giovedì 28 maggio va in scena la seconda giornata degli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale prosegue a Varna (Bulgaria), dove scoccherà l’ora del debutto delle seniores. Dopo un avvio riservato esclusivamente alle juniores, infatti, scenderanno in pedana le individualiste, impegnata nella prima parte delle qualificazioni: le atlete si cimenteranno con cerchio e palla, le prime otto qualificate staccheranno il pass per le finali di specialità. Appuntamento a partire dalle ore 08.00 per più di nove ore ininterrotte di gare, che naturalmente incideranno anche sull’ammissione all’atto conclusivo sul giro completo (i punteggi verranno sommati a quelli che verranno ottenuti domani tra clavette e nastro). 🔗 Leggi su Oasport.it
Mercoledì - 13/05 - Parte 3 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026
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