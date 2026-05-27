Gli Europei di ginnastica ritmica 2026 iniziano oggi, mercoledì 27 maggio, a Varna, in Bulgaria. La competizione si svolge nella stessa località che ha ospitato l’evento cinque anni fa. La gara si svolge in diverse discipline e include atlete italiane. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva e streaming, con orari e programmi disponibili sui canali ufficiali. La manifestazione prosegue nei giorni successivi con varie prove e partecipazioni.

Oggi mercoledì 27 maggio incominciano gli Europei 2027 di ginnastica ritmica: la rassegna continentale andrà in scena a Varna (Bulgaria), località che ospitò la manifestazione già cinque anni fa e che si appresta ad accogliere una nuova scoppiettante edizione della kermesse. Ad aprire le danze saranno le individualiste juniores: prima giornata dedicata esclusivamente alle giovani promesse del panorama internazionale, impegnate nel turno di qualificazione a partire dalle ore 09.00. Le migliori otto atlete per ogni attrezzo staccheranno il biglietto per le finali di specialità in programma domani sera e che assegneranno le ambite medaglie.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ginnastica ritmica 2026 oggi in tv (27 maggio): orari, programma, streaming, italiane in gara

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Mercoledì - 13/05 - Parte 3 - Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica CSI 2026

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