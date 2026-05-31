All’ultimo giorno degli Europei di ritmica a Varna, l’Italia ha conquistato due medaglie di bronzo nel concorso misto con le ginnaste Flavia Cassano e Sofia Raffaeli, entrambe al cerchio. La squadra azzurra ha concluso la competizione con un totale di due medaglie, confermando la presenza tra le migliori nazioni del settore. La gara si è svolta senza ulteriori medaglie per le altre categorie.

La spedizione azzurra conclude gli Europei 2026 di Varna con due medaglie di bronzo conquistate da Flavia Cassano e Sofia Raffaeli al cerchio. Quinta posizione per le Farfalle nella finale del misto, mentre la Spagna domina la rassegna continentale. Si chiudono con un bilancio inferiore alle aspettative i Campionati Europei 2026 di ginnastica ritmica disputati a Varna, in Bulgaria. L’Italia lascia la manifestazione con due sole medaglie di bronzo, entrambe ottenute al cerchio grazie a Flavia Cassano tra le juniores e a Sofia Raffaeli tra le seniores. Nelle prove olimpiche, invece, i risultati non hanno sorriso alla squadra azzurra, che ha faticato a trovare continuità nelle gare più importanti del programma continentale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei di ritmica, Farfalle quinte nel misto: Italia chiude Varna con due bronzi

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