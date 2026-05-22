Europei di Ritmica 2026 l’Italia sogna a Varna | Raffaeli torna dove tutto ebbe inizio

Dal 27 al 31 maggio si terrà a Varna, in Bulgaria, la 42ª edizione degli Europei di Ginnastica Ritmica. La manifestazione vedrà in gara le squadre nazionali di diverse nazioni, tra cui l’Italia con le sue atlete senior e junior. Le ginnaste italiane, note come Farfalle e Dragas, parteciperanno alla competizione con l’obiettivo di conquistare medaglie. L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione europea di questa disciplina.

Dal 27 al 31 maggio in Bulgaria la 42ª edizione degli Europei: Farfalle, Dragas e le junior azzurre a caccia di medaglie La ginnastica ritmica europea si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 27 al 31 maggio il Palazzo della Cultura e dello Sport di Varna ospiterà la 42ª edizione dei Campionati Europei di Ginnastica Ritmica, evento che metterà in palio anche le qualificazioni ai Mondiali di Francoforte di agosto. Saranno 372 le ginnaste presenti, in rappresentanza di 43 nazioni, tra competizioni individuali senior, gruppi e prove junior. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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