Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 31 maggio 2026

Oggi, domenica 31 maggio 2026, alle 20:30, si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa, che permette di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti saranno annunciati durante l’estrazione, trasmessa alle ore indicate. Il gioco offre ai partecipanti la possibilità di ottenere un immobile attraverso la scelta corretta dei numeri. Nessun dettaglio sui numeri estratti è ancora disponibile.

Estrazione VinciCasa oggi 31 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 31 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 31 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 30 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 29 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 28 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 27 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 26 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 31 maggio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

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