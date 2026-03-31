Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 31 marzo 2026

Martedì 31 marzo 2026 alle ore 20:30 si è svolta l’estrazione del VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti sono stati comunicati subito dopo l’evento, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui premi assegnati. L’estrazione si è svolta in diretta e ha coinvolto i partecipanti che avevano scelto i propri numeri precedentemente.

Estrazione VinciCasa oggi 31 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 30 MARZO 2026 ESTRAZIONE 29 MARZO 2026 ESTRAZIONE 28 MARZO 2026 ESTRAZIONE 27 MARZO 2026 ESTRAZIONE 26 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 31 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 31 marzo 2026 Articoli correlati Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 31 gennaio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026 Contenuti utili per approfondire su Estrazione VinciCasa Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo; Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85; VinciCasa, la fortuna premia Roma con 500mila euro; VinciCasa, vinta a Roma una casa + 200.000 euro subito. Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Win for Life VinciCasa: niente ‘5’ nell’estrazione numero 85Win for Life VinciCasa, l’estrazione di giovedì 26 marzo 2026 non assegna il ‘5’, ma premia gli unici due 4 con 718 euro. gioconews.it Estrazione Vincicasa n. 84 di mercoledì 25 marzo 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook