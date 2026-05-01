Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026

Oggi, 1 maggio 2026, si è svolta l’estrazione del gioco VinciCasa alle ore 20,30. La lotteria prevede di indovinare cinque numeri su quaranta per aggiudicarsi una casa. I numeri vincenti di questa estrazione sono stati annunciati dopo la chiusura delle operazioni di estrazione. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui vincitori o sui premi assegnati.

Estrazione VinciCasa oggi 1 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 30 APRILE 2026 ESTRAZIONE 29 APRILE 2026 ESTRAZIONE 28 APRILE 2026 ESTRAZIONE 27 APRILE 2026 ESTRAZIONE 26 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 1 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 3 marzo 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 6 febbraio 2026 Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di martedì 28 aprile; VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro; VinciCasa, l’estrazione di martedì 21 aprile; VinciCasa, l’estrazione di domenica 26 aprile. Simbolotto, estrazione di oggi 28 aprile 2026 | LottoSimbolotto, estrazione di oggi martedì 28 aprile 2026 in diretta live | Simboli estratti | Lotto | Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it Estrazione Superenalotto oggi 27 aprile 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti estratti. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 119 di mercoledì 29 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook