Le voci sulla presunta storia d'amore tra Kylian Mbappé e l'attrice spagnola Ester Expósito sono tornate a rincorrersi con forza durante il fine settimana che si è appena concluso. Ad alimentare il gossip è stata la presenza della 26enne in tribuna VIP al Santiago Bernabéu per il derby di Madrid. Ecco cosa sappiamo. Sono bastati gli scatti di Expósito al Santiago Bernabéu per far esplodere il gossip dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni. L'attrice, diventata popolare grazie all'interpretazione di Carla Rosón nella serie tv di Netflix Élite, andata in onda per otto stagioni tra il 2018 e il 2024, ha raggiunto la tribuna VIP dello stadio di Madrid pochi minuti prima del fischio d'inizio del match, seguito da Mbappé dalla panchina a bordo campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kylian Mbappé e Ester Expósito, il gossip impazza dopo il derby di Madrid

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