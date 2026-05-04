Mbappé agita il Real Madrid dopo il viaggio in Sardegna con Ester Exposito mentre era infortunato
Le immagini di Kylian Mbappé durante un viaggio in Sardegna con una compagna sono state condivise mentre l’attaccante era infortunato e lontano dal campo. La diffusione di queste foto ha suscitato reazioni tra i tifosi del club, alcuni dei quali hanno espresso malcontento sui social. La vicenda ha anche generato discussioni tra i membri dello staff e i giocatori, creando tensioni all’interno dello spogliatoio.
Le immagini dei viaggi di Kylian Mbappé durante la sua assenza dal campo per infortunio hanno scatenato la reazione dei tifosi del Real Madrid e hanno creato tensioni interne allo spogliatorio. Il club non contesta il riposo, ma la gestione pubblica che alimenta il caso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Mbappé Ester Exposito, nuovo flirt per la stella del Real? Pizzicati insieme a Madrid, il gossip che ha infiammato i fans
Kylian Mbappé e Ester Expósito, il gossip impazza dopo il derby di MadridLe voci sulla presunta storia d'amore tra Kylian Mbappé e l'attrice spagnola Ester Expósito sono tornate a rincorrersi con forza durante il fine...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: Il Mondiale agita il mercato degli allenatori: tutti i profili top seguiti dal Real Madrid; Giocatori Real Madrid & Squadra; Stipendi dei giocatori del Real Madrid — Dati aggiornati su guadagni e contratti.
Mbappé agita il Real Madrid dopo il viaggio in Sardegna con Ester Exposito mentre era infortunatoLe immagini dei viaggi di Kylian Mbappé durante la sua assenza dal campo per infortunio hanno scatenato la reazione dei tifosi del Real Madrid e hanno ... fanpage.it
Lo spogliatoio del Real Madrid contro Mbappé, El Mundo: Non hanno gradito il weekend in SardegnaNello spogliatoio dei blancos ci sono tensioni nei confronti di Kylian Mbappé relativi ai suoi viaggi extra-sportivi. ilnapolista.it
Cosa sta succedendo al Real Madrid. Mbappé e Arbeloa... - facebook.com facebook
Real Madrid, Mario Hezonja scatenato: gli highlights della super prestazione contro l’UCAM Murcia @Sportando x.com