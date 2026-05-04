Mbappé agita il Real Madrid dopo il viaggio in Sardegna con Ester Exposito mentre era infortunato

Le immagini di Kylian Mbappé durante un viaggio in Sardegna con una compagna sono state condivise mentre l’attaccante era infortunato e lontano dal campo. La diffusione di queste foto ha suscitato reazioni tra i tifosi del club, alcuni dei quali hanno espresso malcontento sui social. La vicenda ha anche generato discussioni tra i membri dello staff e i giocatori, creando tensioni all’interno dello spogliatoio.