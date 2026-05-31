Estate già partita | pieni gli estivi al Goisis e sulle Mura - Foto e video

Da ecodibergamo.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estate è iniziata con una forte presenza di visitatori al Parco Goisis e al Baluardo San Giacomo, aperti fino al 13 settembre. Durante l’inaugurazione, gli spazi sono stati frequentati da numerose persone, confermando il pienone di questa prima fase stagionale. Foto e video mostrano un afflusso consistente all’interno delle aree, che sono state aperte ufficialmente per la stagione estiva.

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TEMPO LIBERO. Grande affluenza per l’inaugurazione degli spazi al Parco Goisis e al Baluardo San Giacomo, aperti fino al 13 settembre. Qualche sanzione per le moto in Città Alta. L’estate a Bergamo è già partita. Sebbene manchi ancora qualche settimana all’inizio ufficiale della stagione, la città ha già avuto un primo assaggio di atmosfera estiva, complice il tempo favorevole e le temperature elevate. La voglia di godersi belle serate all’aria aperta ha portato tanti bergamaschi, ma anche qualche turista, a riempire due spazi estivi nella loro serata inaugurale per la stagione 2026. Sabato 30 maggio gli estivi del Parco Goisis e del Baluardo San Giacomo hanno aperto per la prima volta i battenti e rimarranno in servizio fino al 13 settembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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