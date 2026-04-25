soap box rally ecco le macchine di sapone che gareggiano sulle mura foto video

Sabato si è svolta la presentazione delle auto di sapone che parteciperanno alla Soap Box Rally, con l’esposizione delle vetture e la punzonatura in Piazzale Alpini. Le auto sono state preparate per la gara prevista per domenica sulle Mura, dove i partecipanti si sfideranno lungo un percorso appositamente allestito. La manifestazione coinvolge diversi team e attira numerosi spettatori nella zona storica della città.

L’EVENTO. La presentazione delle macchine e la punzonatura in Piazzale Alpini. La gara domenica sulle Mura. Sono 50 gli equipaggi iscritti alla cinquantesima edizione del Soap Box Rally che si corre sulle Mura Venete. Sabato 25 aprile la punzonatura alla Nxt di Piazzale Alpini. Le macchinine si sono presentate al pubblico e soprattutto sono state sottoposte alle verifiche tecniche che precedono al gara. Telaio e ruote di legno, le indicazioni regolamentari, per il resto i veri protagonisti sono la fantasia e il divertimento. Domenica si farà anche sul serio, però, con la gara composta da diverse prove: velocità, a ostacoli e appunto quella che valuta la bellezza estetica e l’originalità delle macchinine.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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