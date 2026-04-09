Dalla Trucca al Goisis fino al Baluardo | ecco gli spazi per l’estate 2026

Sono state stabilite le regole e gli orari per le concessioni degli spazi estivi, che includono aree come la Trucca, il Goisis e il Baluardo. Il bando per gli operatori sarà aperto online a partire dal 16 aprile 2024. Queste decisioni riguardano le modalità di assegnazione e gestione degli spazi pubblici dedicati alle attività estive per il prossimo anno.

SPAZI ESTIVI. Definite regole e orari per le concessioni: online dal 16 aprile il bando per gli operatori. La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la concessione di spazi pubblici destinati ad attività socio-animative con somministrazione per l’estate 2026. L’avviso pubblico sarà disponibile dal 16 aprile sul sito del Comune. Le aree interessate sono il Baluardo di San Giacomo, l’area verde esterna al Parco Goisis e il Parco Martin Lutero alla Trucca. Le attività potranno svolgersi dal 30 maggio al 13 settembre, con orari differenziati: fino all’1 nei giorni feriali per Baluardo e Goisis (mezzanotte alla Trucca) e prolungamenti nei weekend, fino alle 2 al Goisis. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dalla Trucca al Goisis, fino al Baluardo: ecco gli spazi per l’estate 2026 Leggi anche: Estivi confermati al Goisis e alla Trucca. In Città Alta torna il baluardo di San Giacomo Ecco il piano turistico fino al 2030: dalla sostenibilità all’innovazioneTurismo sostenibile, accessibilità e inclusione, innovazione digitale e gestione dei dati.