? Domande chiave Quali mete meno note sostituiranno le grandi città d'arte?. Come influenzerà l'effetto Olimpiadi le prenotazioni in montagna?. Perché i prezzi nei villaggi vacanze aumentano più degli hotel?. Chi sono i nuovi viaggiatori che guidano il boom internazionale?.? In Breve Turismo internazionale in crescita del 23% nel primo trimestre 2026 rispetto al 2025.. Prenotazioni ricettive alternative in aumento del 18,4% rispetto all'estate 2025.. Crescita turistica record in Calabria (+32%) e Lazio (+31%) durante la Pasqua 2026.. Rincari prezzi nei campeggi e villaggi vacanze pari al 7,1% ad aprile 2026.. L’estate 2026 punta a 171,8 milioni di presenze in Italia con un boom di arrivi stranieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estate 2026: l’Italia punta a 171 milioni di presenze con il boom estero

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Temi più discussi: Estate 2026, l’Italia del turismo accelera: Prenotazioni in crescita e 171,8 milioni di presenze attese dice l'Isnart; Estate 2026: stop agli schermi, più vita reale. Gli italiani scelgono viaggi, cibo ed esperienze live; Altro che caldo africano: l’estate 2026 accende soprattutto le relazioni clandestine; L’estate degli italiani (e non solo): il turismo 2026 tra incertezze e viaggi di prossimità.

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