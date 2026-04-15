Durante gli Stati generali del settore turistico a Chioggia, si è parlato di un aumento significativo delle presenze in Veneto, con circa 20 milioni di visite registrate. Il vicepresidente della Regione ha sottolineato come le strutture ricettive all’aperto siano diventate un elemento chiave per l’economia locale. La discussione ha riguardato principalmente l’espansione del turismo all’aperto e il suo contributo ai flussi turistici nella regione.

Durante gli Stati generali del comparto turistico tenutisi a Chioggia, il vicepresidente della Regione, Pavanetto, ha illustrato il ruolo centrale che le strutture ricettive all’aperto giocano per l’economia veneta. I dati relativi al 2025 evidenziano come, su un totale di 74,2 milioni di presenze nel territorio regionale, oltre 20 milioni siano state registrate presso campeggi e villaggi turistici, confermando che più di un pernottamento su quattro appartiene a questa categoria. La trasformazione della domanda verso modelli di libertà e natura. Il successo di questo segmento non è casuale, ma riflette una mutazione strutturale nelle preferenze dei viaggiatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, il boom del turismo all’aperto: 20 milioni di presenze

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